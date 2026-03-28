Рэпера Oxxxymiron* переобъявили в розыск

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Рэпер Oxxxymiron* (Мирон Федоров*), заочно осужденный по делу об уклонении от обязанностей иноагента, переобъявлен в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В суде было установлено, что Oxxxymiron*, несмотря на то, что дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о деятельности иноагентов, продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без соответствующей плашки.