Рэпера Oxxxymiron* переобъявили в розыск
20:12 28.03.2026
Рэпера Oxxxymiron* переобъявили в розыск
Рэпера Oxxxymiron* переобъявили в розыск
Рэпер Oxxxymiron* (Мирон Федоров*), заочно осужденный по делу об уклонении от обязанностей иноагента, переобъявлен в России в розыск, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.03.2026
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Рэпер Oxxxymiron* (Мирон Федоров*), заочно осужденный по делу об уклонении от обязанностей иноагента, переобъявлен в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Федоров Мирон Янович*... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался", - указано в ведомственной базе.
Борис Гребенщиков* - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Борис Гребенщиков* получил гражданство Великобритании
25 марта, 03:42
Мировой суд в Петербурге 24 марта заочно приговорил музыканта по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента к 320 часам обязательных работ. Он также лишен права администрировать сайты и каналы на два года. Как уточняли в прокуратуре, он заочно заключен под стражу.
В суде было установлено, что Oxxxymiron*, несмотря на то, что дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о деятельности иноагентов, продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без соответствующей плашки.
Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова* в реестр иностранных агентов.
* Признан иностранным агентом в России
Алишер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Москве заочно рассмотрят дело против Моргенштерна*
17 марта, 08:15
 
