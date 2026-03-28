Рейтинг@Mail.ru
"Это не футбол": Пономарев раскритиковал игру сборной России с Никарагуа - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
18:00 28.03.2026 (обновлено: 19:00 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/ponomarev-2083520235.html
"Это не футбол": Пономарев раскритиковал игру сборной России с Никарагуа
2026-03-28T18:00:00+03:00
2026-03-28T19:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749092_31:0:536:284_1920x0_80_0_0_5086d5def585fc6ce8e78efa762a5ecd.jpg
https://ria.ru/20260327/melkadze-2083427734.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749092_94:0:473:284_1920x0_80_0_0_809acd6979da955eb56092c7ef99dd0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© портал rusfootballБывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев
Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© портал rusfootball
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Сборной России по футболу с такой игрой нечего делать на чемпионате мира, заявил РИА Новости бывший защитник команды СССР Владимир Пономарев, комментируя победу россиян в товарищеском матче с никарагуанцами.
В пятницу сборная России в Краснодаре обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1. Единственный мяч россияне пропустили в первом тайме на 16-й минуте. Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), где российская национальная команда располагается на 36-й строчке.
"Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Второй мяч забили с пенальти, третий они сами себе привезли. Если мы с такой командой так играем, значит мы где-то рядом с ними", - сказал Пономарев.
"Я даже не хочу это обсуждать. Просто передавали мяч друг другу, ничего интересного я не увидел. Это не футбол. Никакого удовольствия от игры не получил. Ну да, выиграли - молодцы, но мне есть с чем сравнивать. В советское время мы ездили в Южную Америку, играли с Аргентиной, Перу - и не проигрывали. На чужих полях", - добавил собеседник агентства.
Пономарев отметил, что в нынешнем состоянии сборная не выглядела бы конкурентоспособной на чемпионате мира. "С такой игрой там делать нечего", - подчеркнул он.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    29.03 05:30
    Вегас
    Вашингтон
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Даллас
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Коламбус
    Сан-Хосе
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Бостон
    Миннесота
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Каролина
    Нью-Джерси
    0
    0
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Колорадо
    Виннипег
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Нэшвилл
    Монреаль
  • Хоккей
    29.03 03:00
    Детройт
    Филадельфия
  • Хоккей
    29.03 04:00
    Лос-Анджелес
    Юта
  • Хоккей
    29.03 20:00
    Рейнджерс
    Флорида
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала