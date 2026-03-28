"Это не футбол": Пономарев раскритиковал игру сборной России с Никарагуа
Сборной России по футболу с такой игрой нечего делать на чемпионате мира, заявил РИА Новости бывший защитник команды СССР Владимир Пономарев, комментируя победу
2026-03-28T18:00:00+03:00
Пономарев о матче России и Никарагуа: с такой игрой на ЧМ делать нечего
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Сборной России по футболу с такой игрой нечего делать на чемпионате мира, заявил РИА Новости бывший защитник команды СССР Владимир Пономарев, комментируя победу россиян в товарищеском матче с никарагуанцами.
В пятницу сборная России в Краснодаре
обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1. Единственный мяч россияне пропустили в первом тайме на 16-й минуте. Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)
, где российская национальная команда располагается на 36-й строчке.
"Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Второй мяч забили с пенальти, третий они сами себе привезли. Если мы с такой командой так играем, значит мы где-то рядом с ними", - сказал Пономарев
.
"Я даже не хочу это обсуждать. Просто передавали мяч друг другу, ничего интересного я не увидел. Это не футбол. Никакого удовольствия от игры не получил. Ну да, выиграли - молодцы, но мне есть с чем сравнивать. В советское время мы ездили в Южную Америку, играли с Аргентиной, Перу - и не проигрывали. На чужих полях", - добавил собеседник агентства.
Пономарев отметил, что в нынешнем состоянии сборная не выглядела бы конкурентоспособной на чемпионате мира. "С такой игрой там делать нечего", - подчеркнул он.