20:48 28.03.2026
МИД России настаивает на расследовании убийства журналистов в Ливане
Россия настаивает на расследовании убийства журналистов телеканала "Аль-Манар" ударом израильскими ВВС, заявили в российском дипведомстве. РИА Новости, 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/livan-2083502514.html
https://ria.ru/20260328/livan-2083508081.html
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия настаивает на расследовании убийства журналистов телеканала "Аль-Манар" ударом израильскими ВВС, заявили в российском дипведомстве.
Корреспонденты телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Шаэйб погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге Ливана. Президент Ливана Джозеф Аун осудил убийство журналистов, назвав действия Израиля целенаправленными и призвал международное сообщество положить конец израильским атакам против Ливана.
На юге Ливана при атаке израильского БПЛА погибли два журналиста
Вчера, 14:45
"Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так что ли? Мы с такой постановкой вопроса не согласимся никогда. И, как и в случае всех остальных подобных трагедий, будем настаивать на необходимости расследования этого убийства, привлечения всех виновных к ответственности и прекращения этой кровавой практики раз и навсегда", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.
В МИД подчеркнули, что удар по журналистам был прицельный - по обычному гражданскому автомобилю, в котором находились сотрудники СМИ, направлявшиеся к месту выполнения редакционного задания.
"На каждом были хорошо различимые нашивки "пресса", что тем не менее не уберегло их от атаки высокоточным вооружением. Машина выгорела дотла, став для журналистов братской могилой", - добавили там.
Министерство обратило внимание на заявление в связи с ударом армии обороны Израиля, где заявили, что "среди пассажиров поражённого реактивным снарядом авто были террористы, которые якобы только притворялись сотрудниками СМИ".
"Словно бы этим заявлением там снимают с себя ответственность за это — согласно международному гуманитарному праву — тяжкое преступление. В том, что израильские военные без колебаний способны на подобные нападения на гражданских, к которым, в соответствии с международно-правовыми нормами, относятся и сотрудники СМИ, мы убедились буквально десять дней назад, когда при аналогичных обстоятельствах чуть не погибла телевизионная группа RT", - указали в МИД.
В ведомстве также выразили глубокие соболезнования всем родным и близким погибших корреспондентов.
Президент Ливана осудил убийство журналистов в результате израильской атаки
Вчера, 15:39
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
