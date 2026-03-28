В МИД оценили актуальность концепции безопасности в Персидском заливе

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предложенная Москвой концепция безопасности в Персидском заливе по-прежнему актуальна, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
“На столе остается российская концепция по мерам безопасности и доверия в Персидском заливе, которая получила одобрение всех государств региона. Очередная, уже третья война в Заливе не оставляет сомнений в императиве ее безотлагательной реализации”, - сказал Сафронков.
В 2022 году Россия предложила обновленный вариант своей давней концепции о коллективной безопасности МИД РФ в Персидском заливе. Это инициатива по созданию региональной архитектуры безопасности, основанной на принципах равноправия, уважения суверенитета, отказа от применения силы и поэтапного укрепления доверия. Таким образом, Россия предлагала вовлечь все региональные и внешние стороны для создания диалогового механизма, направленного на деэскалацию конфликтов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.