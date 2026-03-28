Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили актуальность концепции безопасности в Персидском заливе - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 28.03.2026
В МИД оценили актуальность концепции безопасности в Персидском заливе
Предложенная Москвой концепция безопасности в Персидском заливе по-прежнему актуальна, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель министра... РИА Новости, 28.03.2026
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
Сафронков: концепция безопасности в Персидском заливе остается актуальной

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предложенная Москвой концепция безопасности в Персидском заливе по-прежнему актуальна, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
“На столе остается российская концепция по мерам безопасности и доверия в Персидском заливе, которая получила одобрение всех государств региона. Очередная, уже третья война в Заливе не оставляет сомнений в императиве ее безотлагательной реализации”, - сказал Сафронков.
В 2022 году Россия предложила обновленный вариант своей давней концепции о коллективной безопасности МИД РФ в Персидском заливе. Это инициатива по созданию региональной архитектуры безопасности, основанной на принципах равноправия, уважения суверенитета, отказа от применения силы и поэтапного укрепления доверия. Таким образом, Россия предлагала вовлечь все региональные и внешние стороны для создания диалогового механизма, направленного на деэскалацию конфликтов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ перед вылетом из Уэст-Палм-Бич, Флорида - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В миреПерсидский заливРоссияСШАВладимир Сафронков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала