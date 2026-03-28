Рейтинг@Mail.ru
Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:29 28.03.2026 (обновлено: 19:03 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/malinin-2083522396.html
Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию
Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию
Американец Илья Малинин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге. РИА Новости Спорт, 28.03.2026
2026-03-28T18:29:00+03:00
2026-03-28T19:03:00+03:00
фигурное катание
спорт
илья малинин
международный союз конькобежцев (isu)
юма кагияма
чемпионат мира по фигурному катанию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074326622_271:271:2507:1528_1920x0_80_0_0_b30a2a4c1c9c4ac946cdac6fa34c3346.jpg
https://ria.ru/20260328/kaor-2083434341.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074326622_532:258:2225:1528_1920x0_80_0_0_5fef032d0995b96bc3f5fd4725cc2d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, илья малинин, международный союз конькобежцев (isu), юма кагияма, чемпионат мира по фигурному катанию
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Международный союз конькобежцев (ISU), Юма Кагияма, Чемпионат мира по фигурному катанию
Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию

Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Илья Малинин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Американец Илья Малинин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.
Малинин набрал 218,11 балла в произвольной программе и 329,40 балла по сумме двух прокатов. Второе место занял японец Юма Кагияма (306,67 балла), третьим стал его соотечественник Сюн Сато (288,54).
Малинину 21 год, он стал трехкратным чемпионом мира. Также Малинин является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях, в одиночном катании американец занял восьмое место на Играх. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
Чемпионат мира завершится 28 марта. Российские фигуристы на нем не выступают из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Сакамото победила в чемпионате мира по фигурному катанию
Вчера, 00:21
 
Фигурное катаниеСпортИлья МалининМеждународный союз конькобежцев (ISU)Юма КагиямаЧемпионат мира по фигурному катанию
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    29.03 05:30
    Вегас
    Вашингтон
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Даллас
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Коламбус
    Сан-Хосе
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Бостон
    Миннесота
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Каролина
    Нью-Джерси
    0
    0
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Колорадо
    Виннипег
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Нэшвилл
    Монреаль
  • Хоккей
    29.03 03:00
    Детройт
    Филадельфия
  • Хоккей
    29.03 04:00
    Лос-Анджелес
    Юта
  • Хоккей
    29.03 20:00
    Рейнджерс
    Флорида
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала