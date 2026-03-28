Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
17:00 28.03.2026 (обновлено: 17:01 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/kkhl-2083515386.html
"Авангард" вырвал победу у "Нефтехимика" в третьем матче плей-офф КХЛ
2026-03-28T17:00:00+03:00
2026-03-28T17:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072550462_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_f610d65640efda24b6cbe7a0bd892d45.jpg
https://ria.ru/20260328/khokkey-2083510875.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072550462_277:0:2884:1955_1920x0_80_0_0_78c9c09ebd302dc7d444cf6dce5a0ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Автомобилист" (Екатеринбург)
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург) - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Дмитрий Рашевский (52-я и 56-я минуты). У "Нефтехимика" отличился Лука Профака (43).
Игра стала 100-й в карьере главного тренера "Нефтехимика" Игоря Гришина в КХЛ. Защитник нижнекамской команды Тимур Хайруллин также сыграл 100-й матч. Нападающий "Авангарда" Александр Волков провел 300-ю встречу в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Авангарда". Четвертая игра 30 марта также пройдет в Нижнекамске.
По итогам регулярного чемпионата "Авангард" занял второе место в Восточной конференции, "Нефтехимик" стал седьмым.
Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новосибирск) - Металлург (Магнитогорск) - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
"Металлург" третий раз подряд обыграл "Сибирь" в серии плей-офф КХЛ
Вчера, 16:11
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    29.03 05:30
    Вегас
    Вашингтон
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Даллас
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Коламбус
    Сан-Хосе
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Бостон
    Миннесота
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Каролина
    Нью-Джерси
    0
    0
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Колорадо
    Виннипег
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Нэшвилл
    Монреаль
  • Хоккей
    29.03 03:00
    Детройт
    Филадельфия
  • Хоккей
    29.03 04:00
    Лос-Анджелес
    Юта
  • Хоккей
    29.03 20:00
    Рейнджерс
    Флорида
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала