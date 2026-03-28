В НХЛ заявили, что даже не рассматривают проведение матча России и США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не рассматривает возможность проведения товарищеского матча сборной России против команды США и не ведет соответствующих переговоров, заявил РИА Новости заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
Делегация депутатов Госдумы в четверг и пятницу провела переговоры с членами конгресса США. На встрече в том числе были затронуты вопросы полноценного допуска российских спортсменов до международных соревнований, а также проведения хоккейного и футбольного матчей между командами двух стран.
"Мы не контактировали ни с какими структурами, которые могли бы организовать или провести такие матчи, поэтому на данный момент мы даже не рассматриваем такую возможность", - сказал Дэйли.
Он также отметил, что подобные инициативы малореалистичны в текущих условиях. "С учетом текущих мировых событий я не вижу возможности проведения таких выставочных игр в краткосрочной перспективе", - добавил он.