В НХЛ заявили, что даже не рассматривают проведение матча России и США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не рассматривает возможность проведения товарищеского матча сборной России против команды США и не ведет соответствующих переговоров, заявил РИА Новости заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Он также отметил, что подобные инициативы малореалистичны в текущих условиях. "С учетом текущих мировых событий я не вижу возможности проведения таких выставочных игр в краткосрочной перспективе", - добавил он.