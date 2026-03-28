"Металлург" третий раз подряд обыграл "Сибирь" в серии плей-офф КХЛ
16:11 28.03.2026 (обновлено: 16:28 28.03.2026)
"Металлург" третий раз подряд обыграл "Сибирь" в серии плей-офф КХЛ
"Металлург" третий раз подряд обыграл "Сибирь" в серии плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирск) - "Металлург" (Магнитогорск)
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в субботу в Новосибирске и завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе "Металлурга" шайбы забросили Александр Петунин (18), Дерек Барак (32) и Сергей Толчинский (60). У "Сибири" отличился Энди Андреофф (21). Эта игра стала для "Металлурга" 1300-й в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 марта 2026 • начало в 13:30
Завершен
Сибирь
1 : 3
Металлург Мг
00:50 • Энди Андреофф
(Валентин Пьянов, Семен Кошелев)
17:22 • Александр Петунин
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
11:07 • Дерек Барак
(Макар Хабаров, Артем Минулин)
19:03 • Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Владимир Ткачев)
Команда Андрея Разина ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матч, который может стать решающим, также пройдет в Новосибирске 30 марта.
"Металлург" выиграл регулярный чемпионат, заняв первое место в Восточной конференции, "Сибирь" стала на Востоке восьмой.
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
СКА сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА
27 марта, 21:59
 
