Иран атаковал объекты в Катаре

БЕЙРУТ, 28 мар — РИА Новости. Иран нанес удар по территории Катара, сообщило Минобороны эмирата.
Накануне Корпус стражей исламской революции выпустил предупреждение о планах ответа на американо-израильские удары по иранской промышленной инфраструктуре. Агентство Mehr опубликовало список из шести целей для ударов: предприятия Qatar Steel в Катаре, Foulath в Бахрейне, United Steel Industrial Co в Кувейте, Yehuda Steel в Израиле, Emirates Steel Arkan в ОАЭ, а также Hadeed в Саудовской Аравии.
Операция США и Израиля против ИРИ длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами, в частности Иран бьет по объектам в странах Персидского залива, представляющим интерес для Вашингтона.
В пятницу источник в силовых структурах Исламской Республики Иран сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов активизировать атаки.