00:21 28.03.2026
Сакамото победила в чемпионате мира по фигурному катанию
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр в Италии японка Каори Сакамото стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в Праге.
По сумме двух выступлений спортсменка набрала 238,28 балла (79,31+158,97). После проката фигуристка не сдержала слез, ранее она объявила, что завершит спортивную карьеру после чемпионата мира.
Серебро завоевала японка Монэ Тиба (228,47; 78,45+150,02), бронзу получила бельгийка Нина Пиндзарроне (215,20; 71,82+143,38). Выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (198,81; 69,92+128,89) стала десятой.
Сакамото 25 лет, она является серебряным (2026) и бронзовым (2022) призером Олимпийских игр. Спортсменка завоевала четвертый титул чемпионки мира.
Чемпионат мира завершится 28 марта. Российские фигуристы на нем не выступают из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
