В МИД заявили, что ядерные объекты Ирана не были главной целью ударов США

ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Ядерные объекты Ирана не являлись основной целью ударов США и Израиля в конце февраля-начале марта, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказывал мнение, что ядерные объекты Ирана не являлись прямой целью атак США и Израиля, которые были совершены в конце февраля-начале марта текущего года.
"Наверное, эти оценки соответствуют действительности", - сказал в интервью РИА Новости Ульянов, комментируя мнение Гросси.
Российский дипломат напомнил, что ранее Израиль "хвастался", что нанес уже две тысячи ударов по Ирану, а американцы - десять тысяч.
"Из них по ядерным объектам были четыре атаки: дважды на АЭС "Бушер", в том числе в 200 метрах от действующего ядерного реактора, объект в Исфахане и объект в Натанзе. Получается, что ядерные объекты по-прежнему время от времени остаются целями для нападения, но основная масса ударов приходится не по ним", - уточнил постпред РФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.