В Госдуме предложили дать налоговые льготы участникам СВО и членам их семей

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили отменить НДФЛ с процентов по банковским вкладам участников СВО и членов их семей.
Официальное обращение главе Минфина РФ Антону Силуанову имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.
«
"Наша фракция прорабатывает вопрос освобождения от НДФЛ доходов от процентов по вкладам в банках, принадлежащих близким родственникам и членам семей военнослужащих-участников СВО… прошу вас рассмотреть указанное предложение", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что доходы по банковским вкладам могут облагаться НДФЛ. По его словам, вкладчики не платят его только с части процентного дохода, и эта сумма зависит от максимальной ставки Банка России за год.
«
"В прошлом году она составила 21%, и налог не нужно платить с 210 тысяч рублей. То есть это проценты с размещения на депозите одного миллиона рублей. Но участники СВО открывают вклады на большие суммы, и со всех остальных процентов, которые им начислит банк, нужно платить НДФЛ", - пояснил он.
Лидер партии подчеркнул, что по мнению "Справедливой России" поддержка участников СВО и членов их семей является безусловным приоритетом государства, и поэтому предлагается полностью освободить граждан от НДФЛ с процентов по вклада.