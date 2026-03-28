Раскрыты детали связей Эпштейна с украинкой, искавшей ему новые контакты

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн рассчитывался с украинской моделью, которая знакомила его с новыми девушками для сексуальных услуг, дорогими ноутбуками, билетами в Киев, оплатой учебы, стоматолога и другими подарками, выяснило РИА Новости, изучив файлы минюста США.

В 2019 году Эпштейну США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

Ранее РИА Новости сообщило, что в файлах Эпштейна 52 раза упоминается некая Настя Н. По данным украинской прессы, это модель из города Бровары Киевской области , ставшая так называемым скаутом - рекрутером новых девушек для Эпштейна.

В частности, в письме от 27 апреля 2016 года Настя пишет: "Дорогой Джеффри! Я надеюсь, что у тебя все хорошо и твое тело чувствует себя прекрасно после пробного сеанса тайского массажа у девушки". После этого она подробно перечисляет программы в колледжах Нью-Йорка для обучения на архитектора и получения диплома, которые бы ей подошли и которые, судя по контексту, Эпштейн мог бы оплатить. Обучение в одном из колледжей стоит 46 тысяч долларов в год, обучение рассчитано на три года. Более дешевый вариант - три тысячи долларов за семестр. Кроме того, Настя заверяет, что ей нужно будет купить компьютер и программное обеспечение.

В переписке конца мая 2016 года они обсуждают стоимость и покупку ноутбука.

В письме от 1 июня 2016 года она уже благодарит его за ноутбук. "Я только что получила свой новый суперкомпьютер и хочу еще раз поблагодарить тебя за то, что ты был так добр и поддерживал меня", - пишет она Эпштейну.

Кроме того, он оплачивал ей прически, маникюр и билеты в Киев с перелетом туда-обратно летом 2016 года и в июле-августе 2017 года, причем Настя просила попросила дополнительное пространство для ног. Судя по переписке, Эпштейн не стал экономить и вместо билетов с пересадками за 1025 долларов купил ей прямой перелет за 1187. В декабре 2017 года финансист оплатил ей услуги стоматолога на 4172 доллара.

В январе 2019 года Эпштейн пишет ассистентке: "Напомни мне о 10 тысячах долларах для Насти Н.".

В последний раз в переписках Эпштейна Настя упоминается 2 июня 2019 года - за месяц до его ареста.

Ранее РИА Новости обнаружило в файлах Эпштейна "каталоги" девушек, в основном с Украины и из Литвы , с комментариями, выдающими сомнительные планы составителей подборок.