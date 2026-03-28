12:00 28.03.2026 (обновлено: 12:31 28.03.2026)
Призер чемпионата России Кузьмин сдал положительный тест на допинг
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило на своем официальном сайте об обнаружении запрещенного вещества в допинг-пробе российского акробата... РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Призер чемпионата России Кузьмин сдал положительный тест на допинг

Допинг-проба акробата Кузьмина дала положительный результат на наличие болденона

Антидопинговая лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило на своем официальном сайте об обнаружении запрещенного вещества в допинг-пробе российского акробата Даниила Кузьмина.
Отмечается, что проба, взятая у Кузьмина 3 февраля 2026 года, во внесоревновательный период, дала положительный результат на наличие болденона. Кузьмин уведомлен о положительном результате и имеет право запросить анализ пробы Б. Если она также даст положительный результат или россиянин откажется от вскрытия пробы Б, его дело будет рассматриваться как подтвержденное нарушение антидопинговых правил. Ему будет предоставлена возможность представить свои объяснения.
В настоящий момент к Кузьмину применена обязательная временная дисквалификация, спортсмен имеет право обжаловать ее.
Кузьмину 25 лет, в феврале он получил нейтральный статус. В 2024 году стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
С ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом
24 марта, 11:39
 
