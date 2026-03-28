Призер чемпионата России Кузьмин сдал положительный тест на допинг

Отмечается, что проба, взятая у Кузьмина 3 февраля 2026 года, во внесоревновательный период, дала положительный результат на наличие болденона. Кузьмин уведомлен о положительном результате и имеет право запросить анализ пробы Б. Если она также даст положительный результат или россиянин откажется от вскрытия пробы Б, его дело будет рассматриваться как подтвержденное нарушение антидопинговых правил. Ему будет предоставлена возможность представить свои объяснения.