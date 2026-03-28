Рейтинг@Mail.ru
Президент IBU заявил, что не хочет допускать биатлонистов из России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон
Биатлон
 
22:23 28.03.2026
Президент IBU заявил, что не хочет допускать биатлонистов из России
Президент IBU заявил, что не хочет допускать биатлонистов из России
Президент IBU заявил, что не хочет допускать биатлонистов из России
Международный союз биатлонистов (IBU) не желает возвращать российских биатлонистов на соревнования под своей эгидой, заявил президент организации швед Олле... РИА Новости Спорт, 28.03.2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155589/74/1555897420_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_4deba7720fd0ee05acf88ae0d664c075.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Биатлон, Спорт, Олле Далин, Михаил Дегтярев, Союз биатлонистов России (СБР), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международный союз биатлонистов (IBU)
Президент IBU заявил, что не хочет допускать биатлонистов из России

Президент IBU на Украине заявил, что не хочет допускать биатлонистов из России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБиатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета
Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) не желает возвращать российских биатлонистов на соревнования под своей эгидой, заявил президент организации швед Олле Далин.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. 14 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.
"Мы продолжаем стоять на своей позиции. Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов к соревнованиям. Россияне подали протест в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Думаю, слушание состоится через несколько месяцев", - сказал Далин в интервью телеканалу "Общественное" во время посещения чемпионата Украины по биатлону.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
БиатлонСпортОлле ДалинМихаил ДегтяревСоюз биатлонистов России (СБР)Спортивный арбитражный суд (CAS)Международный союз биатлонистов (IBU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    29.03 05:30
    Вегас
    Вашингтон
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Даллас
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Коламбус
    Сан-Хосе
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Бостон
    Миннесота
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Каролина
    Нью-Джерси
    0
    0
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Колорадо
    Виннипег
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Нэшвилл
    Монреаль
  • Хоккей
    29.03 03:00
    Детройт
    Филадельфия
  • Хоккей
    29.03 04:00
    Лос-Анджелес
    Юта
  • Хоккей
    29.03 20:00
    Рейнджерс
    Флорида
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала