Президент IBU заявил, что не хочет допускать биатлонистов из России

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) не желает возвращать российских биатлонистов на соревнования под своей эгидой, заявил президент организации швед Олле Далин.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.