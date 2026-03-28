В Дагестане у более 50% обесточенных потребителей восстановили свет

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение более 50% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Дагестана, сообщается в Telegram-канале "Дагэнерго".
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности.
"Специалисты "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" восстановили электроснабжение более 50% ранее обесточенных из-за погодной стихии потребителей Дагестана", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что основными причинами технологических нарушений стали обрывы и схлестывание проводов, а также повреждения опор из-за сходов селевых потоков на фоне обильных осадков, мокрого снега и сильного ветра.
Сложная ситуация сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и 18 районах республики, рассказали в "Дагэнерго". Работы на энергообъектах региона ведутся круглосуточно, в устранении последствий удара стихии участвуют 112 бригад: 340 специалистов и 115 единиц техники.