В Дагестане пролет ж/д моста разрушился из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Пролет железнодорожного моста на перегоне Каякент-Берикей в Дагестане разрушен из-за непогоды, прорабатывается вопрос об организации объезда, сообщает правительство региона.
Ранее в Дагестане на перегоне Хасавюрт-Кадиюрт обрушились два пролета железнодорожного моста. Кроме того, частично деформировалось пролетное строение второго моста на том же перегоне.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале.