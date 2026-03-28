В Дагестане ночью продолжат восстанавливать энергоснабжение

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Энергетики продолжат работать над восстановлением нарушенного из-за непогоды энергоснабжения жителей Дагестана, в том числе в ночное время, заявил вице-премьер республики Манвел Мажонц.
"Работа будет продолжаться и ночью, и завтра. Ночью ожидается уменьшение осадков и ветра, что позволит более интенсивно заниматься восстановлением электроснабжения. В горных и отдаленных районах есть проблемы с доступностью. Постараемся до завтрашнего светового дня подключить всех жителей", - сказал Мажонц, его заявление опубликовано в Telegram-канале администрации региона.
По словам вице-премьера, энергетики работают в усиленном режиме, задействовали более 80 бригад.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По данным ГУ МЧС по республике, по состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До 30 марта на всей территории региона ввели режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе объявили чрезвычайную ситуацию, из затопленных частных домов эвакуировали более 70 человек.