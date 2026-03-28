Девять сел в Дагестане остались без сообщения из-за подтопления моста

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Временный мост между двумя селами смыло в Сулейман-Стальском районе Дагестана после повышения уровня реки, без транспортного сообщения остается девять населенных пунктов, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.