Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после удара в районе АЭС "Бушер"

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Гендиректор агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси после удара в районе АЭС "Бушер" призывает к максимальной сдержанности с тем, чтобы избежать ядерного инцидента, сообщило МАГАТЭ.

В ночь на субботу агентство Рейтер, ссылаясь на неназванные иранские СМИ, утверждало, что удар был нанесен по АЭС "Бушер " в Иране

« "Гросси повторяет призыв к максимальной военной сдержанности, чтобы избежать риска ядерного инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МАГАТЭ в соцсети Х.

До этого Иран проинформировал МАГАТЭ об очередном ударе в районе АЭС "Бушер", о выбросе радиации или повреждении работающего реактора не сообщается.

« "МАГАТЭ было проинформировано Ираном о новом ударе в районе атомной электростанции "Бушер", третьем за десять дней. О повреждениях работающего реактора или выбросе радиации не сообщается", - отметили в организации.