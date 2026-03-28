01:31 28.03.2026 (обновлено: 01:38 28.03.2026)
Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после удара в районе АЭС "Бушер"
Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после удара в районе АЭС "Бушер"
Гендиректор агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси после удара в районе АЭС "Бушер" призывает к максимальной сдержанности с тем, чтобы избежать ядерного инцидента,... РИА Новости, 28.03.2026
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Гендиректор агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси после удара в районе АЭС "Бушер" призывает к максимальной сдержанности с тем, чтобы избежать ядерного инцидента, сообщило МАГАТЭ.
В ночь на субботу агентство Рейтер, ссылаясь на неназванные иранские СМИ, утверждало, что удар был нанесен по АЭС "Бушер" в Иране.
"Гросси повторяет призыв к максимальной военной сдержанности, чтобы избежать риска ядерного инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МАГАТЭ в соцсети Х.

До этого Иран проинформировал МАГАТЭ об очередном ударе в районе АЭС "Бушер", о выбросе радиации или повреждении работающего реактора не сообщается.
"МАГАТЭ было проинформировано Ираном о новом ударе в районе атомной электростанции "Бушер", третьем за десять дней. О повреждениях работающего реактора или выбросе радиации не сообщается", - отметили в организации.
Гросси также выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о военной активности вблизи АЭС и отметил, что она может привести к серьезному радиологическому инциденту, если реактор будет поврежден.
