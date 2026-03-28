Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после удара в районе АЭС "Бушер"

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Гендиректор агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси после удара в районе АЭС "Бушер" призывает к максимальной сдержанности с тем, чтобы избежать ядерного инцидента, сообщило МАГАТЭ.
В ночь на субботу агентство Рейтер, ссылаясь на неназванные иранские СМИ, утверждало, что удар был нанесен по АЭС "Бушер" в Иране.
"МАГАТЭ было проинформировано Ираном о новом ударе в районе атомной электростанции "Бушер", третьем за десять дней. О повреждениях работающего реактора или выбросе радиации не сообщается", - отметили в организации.
Гросси также выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о военной активности вблизи АЭС и отметил, что она может привести к серьезному радиологическому инциденту, если реактор будет поврежден.