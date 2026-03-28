Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" победить "Юту" в матче НБА
"Денвер Наггетс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
2026-03-28T10:32:00+03:00
"Денвер" обыграл "Юту" в матче НБА, Йокич оформил трипл-дабл
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл Никола Йокич (33 очка, 15 подборов, 12 передач) из "Денвера", его партнер по команде Джамал Мюррей оформил дабл-дабл (31 очко, 14 передач). В составе проигравших больше всех очков набрал Кайл Филиповски (25).
"Денвер" выиграл пятый матч подряд и с 47 победами занимает четвертое место в таблице Западной конференции. Проигравшая четвертую встречу подряд "Юта" (41 победа) идет 14-й.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Индиана Пэйсерс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 113:114;
- "Бостон Селтикс" - "Атланта Хокс" - 109:102;
- "Кливленд Кавальерс" - "Майами Хит" - 149:128;
- "Мемфис Гриззлис" - "Хьюстон Рокетс" - 109:119;
- "Оклахома-Сити Тандер" - "Чикаго Буллз" - 131:113;
- "Торонто Рэпторс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 119:106;
- "Голден Стэйт Уорриорз" - "Вашингтон Уизардс" - 131:126;
- "Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Даллас Маверикс" - 93:100;
- "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Бруклин Нетс" - 116:99.