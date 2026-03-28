Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" победить "Юту" в матче НБА

Встреча в Денвере завершилась со счетом 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл Никола Йокич (33 очка, 15 подборов, 12 передач) из "Денвера", его партнер по команде Джамал Мюррей оформил дабл-дабл (31 очко, 14 передач). В составе проигравших больше всех очков набрал Кайл Филиповски (25).