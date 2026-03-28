Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Японии, опередив Расселла

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Японии, который проходит на автодроме в Судзуке.
Лучший круг итальянца составил 1 минуту 28,778 секунды. Вторым стал его партнер по команде Джордж Расселл (отставание - 0,298 секунды), третье время показал австралиец Оскар Пиастри (+0,354) из "Макларена".
Также в первой десятке расположились: 4. Шарль Леклер (+0,627; "Феррари"), 5. Ландо Норрис (+0,631; "Макларен"), 6. Льюис Хэмилтон (+0,789; "Феррари"), 7. Пьер Гасли (+0,913; "Альпин"), 8. Исак Хаджар (+1,200; "Ред Булл"), 9. Габриэль Бортолето (+1,496; "Ауди"), 10. Арвид Линдблад (+1,541; "Рейсинг Буллз").
За пределами первой десятки в гонке стартуют четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен (11-я позиция) из "Ред Булл", а также двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо (21) из "Астон Мартин".
Гонка состоится в воскресенье.
