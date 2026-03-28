В Ставрополе украинский куратор дистанционно подорвал агента при задержании
Украинские спецслужбы дистанционно подорвали своего агента, когда его поймали силовики в Ставрополе, сообщила ФСБ. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T09:48:00+03:00
Момент подрыва киевским куратором своего агента, когда того задерживали силовики
ФСБ: в Ставрополе украинский куратор дистанционно подорвал агента при задержании
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы дистанционно подорвали своего агента, когда его поймали силовики в Ставрополе, сообщила ФСБ.
"При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого преступник получил ранения, несовместимые с жизнью", — заявили в ведомстве.
Сотрудники органов безопасности и мирные жители не пострадали.
По данным спецслужбы, диверсантом оказался россиянин 1995 года рождения. Он сам связался с куратором в Telegram и получил задание убить сотрудника правоохранительных органов. Для этого молодой человек проводил разведку, изучая данные о нем и его семье.
Злоумышленник изъял из схрона самодельное взрывное устройство, чтобы затем подорвать автомобиль жертвы, но его планы нарушили сотрудники ФСБ. У диверсанта нашли второе СВУ, в нем было полтора килограмма пластичного взрывчатого вещества.