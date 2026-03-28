Гросси принял претензии России по Запорожской АЭС, заявил Ульянов

ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси принял претензии российской стороны по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и пообещал подумать над их решением, рассказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как отметил российский дипломат, он сам, а также гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и представитель Минобороны в ходе последних контактов с МАГАТЭ в Москве предъявили претензии Агентству по части того, как освещаются события на подконтрольных Киеву атомных электростанциях с одной стороны и на российской Запорожской АЭС – с другой. По мнению российской стороны, у секретариата МАГАТЭ не получается обеспечить беспристрастность и объективность.
Судьба Запорожской АЭС предрешена
8 февраля, 08:00
"И на этот счет были высказаны претензии, которые гендиректор МАГАТЭ принял к сведению, обещал подумать, как можно этот момент исправить в будущем", - сказал Ульянов.
Ранее в марте генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял о том, что ситуация вокруг ЗАЭС и Энергодара остается тяжелой. Он подчеркивал, что ВСУ практически ежедневно обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты Энергодара.