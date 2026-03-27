Журова рассказала о роли спорта в сближении России и США - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
20:31 27.03.2026
Журова рассказала о роли спорта в сближении России и США
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что спортивная дипломатия может сыграть важную роль в... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
светлана журова
госдума рф
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
Светлана Журова, Госдума РФ, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Журова рассказала о роли спорта в сближении России и США

Журова: спорт может сыграть важную роль в попытках сближения России и США

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что спортивная дипломатия может сыграть важную роль в процессе сближения России и США.
Делегация депутатов Госдумы в четверг и пятницу проводила переговоры с членами конгресса США. Как отметила ранее в беседе с РИА Новости Журова, в США рассматривают проведение товарищеских матчей со сборными России по хоккею и футболу.
«
"Именно такие спортивные соревнования, встречи, матчи сближают стороны. Американская сторона это тоже отмечает. Поэтому они согласны, что спортивная дипломатия может сыграть важную роль в попытках сближения России и США, особенно сейчас, когда контакты минимальны", - заявила Журова.
Пресс-служба Кремля в марте 2025 года сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Журова рассказала, что сборные России и США могут сыграть перед ЧМ-2026
Светлана ЖуроваГосдума РФНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
