Журова рассказала, что сборные России и США могут сыграть перед ЧМ-2026
Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова по итогам переговоров с членами конгресса США заявила РИА Новости, что...
2026-03-27T19:50:00+03:00
Журова: футбольный матч между сборными России и США может пройти перед ЧМ-2026
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова по итогам переговоров с членами конгресса США заявила РИА Новости, что товарищеский футбольный матч между командами России и США может пройти в преддверии чемпионата мира 2026 года.
Делегация депутатов Госдумы в четверг и пятницу проводила переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно. На переговорах затронули вопрос полноценного допуска российских спортсменов до международных соревнований к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и возможность проведения хоккейного и футбольного матчей между командами обеих стран.
«
"Хоккейный матч ранее обсуждался на уровне президентов. И, конечно, мы понимаем, что на те договоренности, которые были достигнуты, нужно ориентироваться. Идея футбольного матча появилась позже - в контексте того, что мы не участвуем в чемпионате мира. Возникла мысль провести товарищескую встречу в преддверии турнира. Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам - им это проще делать. Если американская сторона согласится, такие матчи можно провести без вовлечения политиков", - заявила Журова.
Пресс-служба Кремля в марте 2025 года сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).