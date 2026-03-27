В ЮАР прокомментировали резолюцию ООН против рабства

ПРЕТОРИЯ, 27 мар - РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН, признающая трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, обращает внимание правосудия на преступления, совершенные колониальными державами, заявил РИА Новости депутат ЮАР, член парламентского комитета по международным отношениям Имраан Исмаил-Муса.

"Наконец-то признание столь тяжкого преступления, охватывающего целые столетия, ставит наследие завоевательных европейских монархий, историю США и колониализм под пристальный взгляд правосудия", - заявил парламентарий в беседе с агентством.

По его словам, существует межпоколенческое право на компенсацию, а виновные страны должны принести извинения – особенно те, которые "воздержались показать, что они отошли от колониализма".

"Преступление есть преступление, и у правосудия нет срока давности", - добавил он.

Саму резолюцию депутат охарактеризовал как "выдающуюся", поскольку она открывает по всему миру возможности в области прав человека. Это, в частности, касается возмещения ущерба, компенсаций, восстановительного правосудия и примирения поколений.