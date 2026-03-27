22:22 27.03.2026
В ЮАР прокомментировали резолюцию ООН против рабства
Резолюция Генассамблеи ООН, признающая трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, обращает внимание правосудия на... РИА Новости, 27.03.2026
В ЮАР прокомментировали резолюцию ООН против рабства

Исмаил-Муса: резолюция против рабства сдает правосудию наследие колониализма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФлаг ООН на автомобиле с делегатами
Флаг ООН на автомобиле с делегатами. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 27 мар - РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН, признающая трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, обращает внимание правосудия на преступления, совершенные колониальными державами, заявил РИА Новости депутат ЮАР, член парламентского комитета по международным отношениям Имраан Исмаил-Муса.
"Наконец-то признание столь тяжкого преступления, охватывающего целые столетия, ставит наследие завоевательных европейских монархий, историю США и колониализм под пристальный взгляд правосудия", - заявил парламентарий в беседе с агентством.
По его словам, существует межпоколенческое право на компенсацию, а виновные страны должны принести извинения – особенно те, которые "воздержались показать, что они отошли от колониализма".
"Преступление есть преступление, и у правосудия нет срока давности", - добавил он.
Саму резолюцию депутат охарактеризовал как "выдающуюся", поскольку она открывает по всему миру возможности в области прав человека. Это, в частности, касается возмещения ущерба, компенсаций, восстановительного правосудия и примирения поколений.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны - США, Израиль и Аргентина. За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
В миреСШАЮАРИзраильООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
