00:50 27.03.2026
Хазе и Володин впервые стали чемпионами мира в парном катании
© Фото : Пресс-служба ISUНемецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Праге.
По сумме короткой и произвольной программ Хазе и Володин набрали 228,33 балла (79,78+148,55). Серебро завоевали представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (218,41; 79,45+138,96), бронзу - канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (216,09; 75,52+140,57).
Пятое место заняли выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (205,08; 69,92+135,16). Следом расположились выступающая под флагом США Алиса Ефимова (ранее представляла Россию в 2015-2020 годах) и ее партнер Миша Митрофанов (202,51; 67,29+135,22). Восьмыми стали выступающие за Армению россияне Карина Акопова и Никита Рахманин (190,46; 67,12+123,34).
Хазе и Володин впервые стали чемпионами мира. Также на их счету бронза Олимпийских игр, серебро и бронза чемпионатов мира, золото и серебро чемпионатов Европы.
Чемпионат мира завершится 28 марта.
