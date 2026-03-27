Хазе и Володин впервые стали чемпионами мира в парном катании

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Праге.

По сумме короткой и произвольной программ Хазе и Володин набрали 228,33 балла (79,78+148,55). Серебро завоевали представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (218,41; 79,45+138,96), бронзу - канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (216,09; 75,52+140,57).

Пятое место заняли выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (205,08; 69,92+135,16). Следом расположились выступающая под флагом США Алиса Ефимова (ранее представляла Россию в 2015-2020 годах) и ее партнер Миша Митрофанов (202,51; 67,29+135,22). Восьмыми стали выступающие за Армению россияне Карина Акопова и Никита Рахманин (190,46; 67,12+123,34).

Хазе и Володин впервые стали чемпионами мира. Также на их счету бронза Олимпийских игр, серебро и бронза чемпионатов мира, золото и серебро чемпионатов Европы.