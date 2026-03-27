https://ria.ru/20260327/volodin-2083173500.html
Хазе и Володин впервые стали чемпионами мира в парном катании
Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному
фигурное катание
спорт
россия
германия
прага
никита володин
мария павлова
алексей святченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922056817_188:78:2810:1553_1920x0_80_0_0_25573b1a652c55761ef6faa7d6779d84.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922056817_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6a59682ad7db94ec24037def44523459.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Хазе и экс-российский фигурист Володин стали чемпионами мира в парном катании
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Праге.
По сумме короткой и произвольной программ Хазе и Володин набрали 228,33 балла (79,78+148,55). Серебро завоевали представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (218,41; 79,45+138,96), бронзу - канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (216,09; 75,52+140,57).
Пятое место заняли выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (205,08; 69,92+135,16). Следом расположились выступающая под флагом США Алиса Ефимова (ранее представляла Россию в 2015-2020 годах) и ее партнер Миша Митрофанов (202,51; 67,29+135,22). Восьмыми стали выступающие за Армению россияне Карина Акопова и Никита Рахманин (190,46; 67,12+123,34).
Хазе и Володин впервые стали чемпионами мира. Также на их счету бронза Олимпийских игр, серебро и бронза чемпионатов мира, золото и серебро чемпионатов Европы.
Чемпионат мира завершится 28 марта.