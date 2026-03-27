Валиева поделилась эмоциями от исполнения олимпийской программы
Российская фигуристка Камила Валиева после исполнения олимпийской программы Пекина на шоу Татьяны Навки в Москве заявила, что данная постановка сделала ее более РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T20:39:00+03:00
https://ria.ru/20260327/navka-2083405295.html
Валиева: благодаря олимпийской программе стала более осознанной
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская фигуристка Камила Валиева после исполнения олимпийской программы Пекина на шоу Татьяны Навки в Москве заявила, что данная постановка сделала ее более взрослым и осознанным человеком.
Ледовое шоу "Олимпийские чемпионы. 20 лет" проходит в пятницу в Москве. Оно посвящено зимним Олимпийским играм 2006 года. Валиева
исполнила произвольную программу, с которой выступала на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
«
"Так много хорошего и плохого связано с этой программой. Очень благодарна этой программе за то, что я стала более взрослой, осознанной. Это все опыт", - сказала Валиева.
Валиева выступила с этой произвольной программой после обнаружения в ее пробе запрещенного препарата и заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц, позднее ее результат был аннулирован, спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В декабре у россиянки закончился срок отстранения.