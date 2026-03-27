Названы страны с самым высоким и низким средним чеком у туристов из России

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Самыми дорогими направлениями среди российских туристов по расходом остаются Объединенные Арабские Эмираты, где средний чек за поездку составляет 69,8-106,7 тысячи рублей и Китай, где цена отдыха 49,2-98,5 тысячи рублей; при этом самым бюджетным направлением считается Абхазия - 16,4-24,6 тысячи рублей за поездку, рассказали аналитики российского финтех-сервиса международных платежей "Плати по миру".
"Самым дорогим направлением для российских туристов по расходам на месте (проживание, питание, шопинг, экскурсии и транспорт) остаются Объединенные Арабские Эмираты - 850-1300 долларов (69,8-106,7 тысячи рублей) за поездку, на втором месте оказался Китай 600-1200 долларов (49,2-98,5 тысячи рублей), тогда как самым бюджетным стала Абхазия - 200–300 долларов (16,4-24,6 тысячи рублей)", - сказали там, проанализировав транзакции своих клиентов в 160 странах. При этом учитывались расходы как организованных, так и самостоятельных туристов, совершавших поездки разной длительности с июля 2025 по март 2026 года.
В "Плати по миру" отметили, что самые низкие средние чеки, помимо Абхазии, зафиксированы в Казахстане - 24,6 тысячи рублей, в Армении - 28,7 тысячи, в Узбекистане - 19,7 тысячи, а также в Грузии - 36,1 тысячи.
"Разница в средних чеках объясняется тремя факторами: типом отдыха - пляжный all inclusive (Турция, Египет), премиальный шопинг-отдых (ОАЭ) или экскурсионный отдых с передвижениями (Китай, Вьетнам), длительностью поездки, а также курсом рубля, который влияет на покупательную способность туристов", - отметил директор по развитию сервиса Павел Белов.
Там также добавили, что среди самых непопулярных трат за рубежом у россиян считаются обмен валют в аэропорту и туристических зонах, сим-карты российских операторов в роуминге, туристические пакетные экскурсии с трансфером от отеля, а также сувениры в туристических лавках в центре города.