Названы страны с самым высоким и низким средним чеком у туристов из России

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Самыми дорогими направлениями среди российских туристов по расходом остаются Объединенные Арабские Эмираты, где средний чек за поездку составляет 69,8-106,7 тысячи рублей и Китай, где цена отдыха 49,2-98,5 тысячи рублей; при этом самым бюджетным направлением считается Абхазия - 16,4-24,6 тысячи рублей за поездку, рассказали аналитики российского финтех-сервиса международных платежей "Плати по миру".

Там также добавили, что среди самых непопулярных трат за рубежом у россиян считаются обмен валют в аэропорту и туристических зонах, сим-карты российских операторов в роуминге, туристические пакетные экскурсии с трансфером от отеля, а также сувениры в туристических лавках в центре города.