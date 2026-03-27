Трамп приписал себе запрет МОК на трансгендеров* в женских соревнованиях - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
02:19 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/tramp-2083179689.html
Трамп приписал себе запрет МОК на трансгендеров* в женских соревнованиях
Трамп приписал себе запрет МОК на трансгендеров* в женских соревнованиях - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Трамп приписал себе запрет МОК на трансгендеров* в женских соревнованиях
Президент США Дональд Трамп поздравил Международный олимпийский комитет (МОК) с решением запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях на... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T02:19:00+03:00
2026-03-27T02:19:00+03:00
лос-анджелес
сша
россия
дональд трамп
международный олимпийский комитет (мок)
лос-анджелес
сша
россия
лос-анджелес, сша, россия, дональд трамп, международный олимпийский комитет (мок)
Лос-Анджелес, США, Россия, Дональд Трамп, Международный олимпийский комитет (МОК)
Трамп приписал себе запрет МОК на трансгендеров* в женских соревнованиях

Трамп: запрет МОК участвовать трансгендерам в Олимпиаде обусловлен моим указом

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил Международный олимпийский комитет (МОК) с решением запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде и заявил, что все это благодаря нему.
МОК в четверг сообщил о введении новой политики в женских соревнованиях, согласно которой участие могут принимать только биологические женщины. Обновленная политика МОК вступит в силу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
«

"Поздравляю Международный олимпийский комитет с их решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему мощному исполнительному указу, направленному на защиту женщин и девочек!" – написал Трамп в Truth Social.

В феврале 2025 года Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров* в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Позднее он подписал указ, запрещающий трансгендерам* участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России
 
Лос-АнджелесСШАРоссияДональд ТрампМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
