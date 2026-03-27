"Трактор" обыграл "Ак Барс" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Челябинский "Трактор" на своем льду обыграл казанский "Ак Барс" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу хозяев. В составе "Ак Барса" отличились Артем Галимов (30-я минута) и Митчелл Миллер (41). У "Трактора" шайбы забросили Александр Кадейкин (30), Михаил Григоренко (33) и Джошуа Ливо (39).

На первой минуте встречи шайбу в ворота "Трактора" забросил форвард "Ак Барса" Илья Сафонов. Главный тренер челябинцев Евгений Корешков взял запрос на положение "вне игры" перед взятием ворот, после видеопросмотра гол отменили из-за офсайда.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Ак Барса". Четвертая игра также пройдет в Челябинске 29 марта.