"Торпедо" обыграло "Северсталь" и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" обыграло череповецкую "Северсталь" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
27 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе нижегородцев отличились Владимир Ткачев (8-я минута), Амир Гараев (29) и Егор Виноградов (59). У "Северстали" шайбу забросил Михаил Ильин (32).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу нижегородцев. Четвертый матч пройдет также в Нижнем Новгороде 29 марта. "Северсталь" и "Торпедо" впервые в истории встречаются в рамках Кубка Гагарина.
По итогам регулярного чемпионата "Северсталь" заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" финишировало на шестой строчке.