Экс-премьер Молдавии предупредил о риске досрочных выборов

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. В Молдавии могут пройти досрочные выборы из-за нынешнего курса властей, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер, депутат от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"Если (власти в Кишиневе. — Прим. ред.) не будут прислушиваться (к мнению оппозиции. — Прим. ред.) и мы увидим, что они ведут страну не туда, то, конечно, остается единственное — смена власти. И конечно, идеально было бы — досрочные выборы. В первую очередь парламентские", — подчеркнул он.
Собеседник агентства отметил, что дорога, которую выбрал Кишинев, неверная, она ведет в никуда.
"Мы пытаемся договориться с властью, повлиять, убедить, что путь, выбранный ими для развития, в первую очередь экономического развития государства, неправильный, и они должны его поправить", — добавил Тарлев.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2 процента. В декабре 2024-го она снизилась до семи процентов, но по итогам 2025-го вновь выросла, оказавшись на уровне 7,8.
При этом Кишинев выразил четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки и заговорил о необходимости денонсации нескольких соглашений с СНГ, членом которого продолжает оставаться. Оппозиция критикует курс властей, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.