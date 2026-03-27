В США перенесли слушание дела о контрабанде эмбрионов лягушки россиянкой

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Федеральный суд в Бостоне перенес организационное заседание по делу российской ученой Ксении Петровой, обвиняемой в контрабанде эмбрионов лягушки, с 27 марта на 16 апреля, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные документы.

« "По согласованию сторон итоговое организационное заседание, назначенное на 27 марта 2026 года, перенесено на 16 апреля 2026 года на 10.30 (17.30 мск) из-за изменения в расписании суда", - говорится в постановлении.

Суд также отметил, что дополнительное время необходимо сторонам для подготовки к процессу, включая изучение доказательств, подготовку ходатайств и выработку позиции защиты.

Сначала ей аннулировали визу и поместили в иммиграционный центр, однако после возбуждения уголовного дела в мае перевели под стражу службы маршалов США и доставили в тюрьму в Луизиане как обвиняемую.

В июне 2025 года суд освободил ее под залог на время следствия. Сейчас Петрова ожидает суда на свободе, ее передвижение ограничено территорией Новой Англии , паспорт изъят.