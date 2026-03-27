Жительница Дагестана, избивавшая дочь половником, получила срок в колонии

МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Махачкалы, избивавшую свою дочь, к пяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.
"Собранные следственным органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии)… Суд… назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Установлено, что с января по март 2024 года жительница Махачкалы систематически избивала свою малолетнюю дочь – не только руками, но и металлическим предметом по различным частям тела. В результате ребенок получил телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.
Ранее РИА Новости уточняли в правоохранительных органах республики, что металлический предмет, о котором идет речь, – это половник.
