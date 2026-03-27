Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре.
Встреча на стадионе "Краснодара" в присутствии 31 625 зрителей завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Лечи Садулаев (3-я минута), Константин Тюкавин (45+3, с пенальти) и Александр Головин (83). У команды Никарагуа отличился Оскар Асеведо (16).
27 марта 2026 • начало в 19:30
(Jorge Garcia)
На 47-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник сборной Никарагуа Кристиан Рейес.
За сборную России в матче дебютировали вратарь московского "Локомотива" Антон Митрюшкин, нападающий грозненского "Ахмата" Георгий Мелкадзе и полузащитник калининградской "Балтики" Максим Петров.
Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская национальная команда располагается на 36-й строчке.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.
