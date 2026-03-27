Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
21:30 27.03.2026 (обновлено: 22:40 27.03.2026)
Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче
Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче
Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре. РИА Новости Спорт, 27.03.2026
футбол
лечи садулаев
константин тюкавин
александр головин
краснодар
локомотив (москва)
ахмат
лечи садулаев, константин тюкавин, александр головин, краснодар, локомотив (москва), ахмат
Футбол, Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Александр Головин, Краснодар, Локомотив (Москва), Ахмат
Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче в Краснодаре

Кристиан Рейес и Кирилл Глебов - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре.
Встреча на стадионе "Краснодара" в присутствии 31 625 зрителей завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Лечи Садулаев (3-я минута), Константин Тюкавин (45+3, с пенальти) и Александр Головин (83). У команды Никарагуа отличился Оскар Асеведо (16).
Товарищеские матчи
27 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Россия
3 : 1
Никарагуа
03‎’‎ • Лечи Садулаев
(Константин Тюкавин)
45‎’‎ • Константин Тюкавин (П)
83‎’‎ • Александр Головин
16‎’‎ • Оскар Асеведо
(Jorge Garcia)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 47-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник сборной Никарагуа Кристиан Рейес.
За сборную России в матче дебютировали вратарь московского "Локомотива" Антон Митрюшкин, нападающий грозненского "Ахмата" Георгий Мелкадзе и полузащитник калининградской "Балтики" Максим Петров.
Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская национальная команда располагается на 36-й строчке.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.
Сафонов оценил шансы Агкацева заиграть в Европе
