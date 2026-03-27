Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре.

На 47-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник сборной Никарагуа Кристиан Рейес.

С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.