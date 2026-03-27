Китайские военные роботы-собаки стали стаей с общим "мозгом", пишут СМИ
2026-03-27T18:55:00+03:00
SCMP: китайские военные роботы-собаки стали волчьей стаей с общим мозгом
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Китайские военные научились создавать из роботов-собак автономные "волчьи стаи" с общим "мозгом" и специализированными ролями, сообщает гонконгская газета South China Morning Post
(SCMP).
Согласно данным газеты, новейшие разработки Китая
в области беспилотных вооружений были продемонстрированы в документальном фильме "Беспилотное противостояние".
"Китайские военные роботы-собаки эволюционировали в интеллектуальные "волчьи стаи" со специализированными ролями и общим "мозгом" для координации сложных задач в условиях городского боя", - сообщает газета.
В ходе смоделированной операции по зачистке городской территории "волчья стая" действует через общую сенсорную сеть, которая функционирует как коллективный мозг, обеспечивая автономное взаимодействие и совместное принятие решений внутри группы. Также роботы могут интегрироваться с дронами для координированных операций "воздух-земля".
У роботов три функции - разведка, поражение целей, а также поддержка с логистикой. Функция поражения может оснащаться различными видами вооружения, включая гранатометы и автоматические винтовки типа 191. Однако для поражения целей роботам все равно необходимо получать подтверждение человека.