Китайские военные роботы-собаки стали стаей с общим "мозгом", пишут СМИ

Робот-собака на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Архивное фото

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Китайские военные научились создавать из роботов-собак автономные "волчьи стаи" с общим "мозгом" и специализированными ролями, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Согласно данным газеты, новейшие разработки Китая в области беспилотных вооружений были продемонстрированы в документальном фильме "Беспилотное противостояние".

"Китайские военные роботы-собаки эволюционировали в интеллектуальные "волчьи стаи" со специализированными ролями и общим "мозгом" для координации сложных задач в условиях городского боя", - сообщает газета.

В ходе смоделированной операции по зачистке городской территории "волчья стая" действует через общую сенсорную сеть, которая функционирует как коллективный мозг, обеспечивая автономное взаимодействие и совместное принятие решений внутри группы. Также роботы могут интегрироваться с дронами для координированных операций "воздух-земля".