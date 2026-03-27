18:55 27.03.2026 (обновлено: 18:59 27.03.2026)
Китайские военные роботы-собаки стали стаей с общим "мозгом", пишут СМИ
Китайские военные роботы-собаки стали стаей с общим "мозгом", пишут СМИ

Робот-собака на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Китайские военные научились создавать из роботов-собак автономные "волчьи стаи" с общим "мозгом" и специализированными ролями, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Согласно данным газеты, новейшие разработки Китая в области беспилотных вооружений были продемонстрированы в документальном фильме "Беспилотное противостояние".
Борщевик в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Роботов-вездеходов планируют привлечь к борьбе с борщевиком в Новой Москве
19 марта, 17:55
"Китайские военные роботы-собаки эволюционировали в интеллектуальные "волчьи стаи" со специализированными ролями и общим "мозгом" для координации сложных задач в условиях городского боя", - сообщает газета.
В ходе смоделированной операции по зачистке городской территории "волчья стая" действует через общую сенсорную сеть, которая функционирует как коллективный мозг, обеспечивая автономное взаимодействие и совместное принятие решений внутри группы. Также роботы могут интегрироваться с дронами для координированных операций "воздух-земля".
У роботов три функции - разведка, поражение целей, а также поддержка с логистикой. Функция поражения может оснащаться различными видами вооружения, включая гранатометы и автоматические винтовки типа 191. Однако для поражения целей роботам все равно необходимо получать подтверждение человека.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Китае оценили перспективы сотрудничества с Россией в сфере робототехники
18 марта, 08:42
 
