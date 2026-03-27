Путин рассказал об участии инвесторов в обновлении региональных театров

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Частные инвесторы и меценаты участвуют в обновлении региональных театров в РФ, сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства в пятницу принял участие в открытии Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте после реконструкции.

"Сейчас ведётся большая работа по обновлению, техническому переоснащению многих региональных муниципальных театров. Соответствующие федеральные программы подкрепляются инициативами субъекта федерации, а также частных инвесторов, меценатов", - подчеркнул Путин в ходе открытия театра.

По его словам, успешным примером такого объединения усилий можно назвать проект Азербайджанского театра в Дербенте.