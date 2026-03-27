Путин отметил популярность фамилии Алиев в Азербайджане

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, передавая приветственное слово режиссеру-постановщику дербентского театра Сарвару Алиеву, отметил популярность фамилии Алиев в Азербайджане на церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра.
"Алиев - распространенная фамилия среди азербайджанцев. Вы не родственник президента Азербайджана?" - сказал Путин.
Также глава государства отметил, что заслуженный артист Азербайджана Алиев является бенефициаром церемонии.
Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта.
Реконструкция Азербайджанского театра в Дербенте завершилась в конце декабря 2025 года.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, корни этого театра уходят в XIX век. Представители азербайджанской интеллигенции открыли в Дербенте тюркский кружок, который впоследствии стал театром. Он уточнил, что на открытии культурного объекта будут присутствовать гости из Азербайджана.