Украина уже полгода не является приоритетом для США, считает Пушков

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украина уже полгода не является приоритетом для США, ее приоритетность снижается и в Европе, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

"Украина вот уже полгода как перестала быть приоритетом для США , а теперь и у Европы появились новые энергетические заботы и проблемы. Причем такие, что ЕС даже отложил принятие решения о полном отказе от российской нефти. Приоритетность Украины снижается во многих странах Европы", - написал он в своем Telegram-канале

Сенатор добавил, что приоритетность Украины в Европе поддерживается группой из семи-восьми наиболее агрессивно и антироссийски настроенных государств.