Рейтинг@Mail.ru
"На день рождения": Пивчулин посвятил гол в матче с "Локомотивом" отцу - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:30 27.03.2026
"На день рождения": Пивчулин посвятил гол в матче с "Локомотивом" отцу
"На день рождения": Пивчулин посвятил гол в матче с "Локомотивом" отцу - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
"На день рождения": Пивчулин посвятил гол в матче с "Локомотивом" отцу
Нападающий московского "Спартака" Данил Пивчулин сообщил журналистам, что его победный гол во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042361364_0:17:2951:1677_1920x0_80_0_0_98e900f13a349bd157eedc6216ad22ed.jpg
https://ria.ru/20260326/spartak-2083156609.html
ярославль
РИА Новости Спорт
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Хоккей, Спорт, Ярославль, Александр Георгиев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва), Локомотив (Ярославль)
"На день рождения": Пивчулин посвятил гол в матче с "Локомотивом" отцу

Пивчулин посвятил победный гол в матче плей-офф КХЛ с "Локомотивом" отцу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Данил Пивчулин сообщил журналистам, что его победный гол во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" стал для него особенным по той причине, что в день игры его отец отметил день рождения.
"Спартак" в четверг обыграл "Локомотив" в Ярославле благодаря голу Пивчулина в овертайме (2:1). Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1.
26 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Локомотив
1 : 2
Спартак Москва
02:11 • Георгий Иванов
06:11 • Иван Морозов
(Михаил Мальцев)
77:53 • Данил Пивчулин
(Кристиан Ярош, Даниил Орлов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Эмоции уже улеглись. Быстро порадовались, но уже готовимся к следующему матчу. Сегодня лично для меня этот гол особенный. Сегодня мой папа отмечает день рождения, и я хочу его поздравить. Хорошо, что удалось забить. Но главное - мы победили. Нас просили больше бросать. Если есть моменты, их надо реализовать, ведь это помощь команде. Мы старались гнуть свою линию, играли в свой хоккей. Соперник тоже старается играть в свой хоккей. Но победили мы - это самое важное", - сказал Пивчулин.
Форвард "Спартака" также высоко оценил игру голкипера "красно-белых" Александра Георгиева, который отразил 40 из 41 броска.
"Большое спасибо Саше Георгиеву. Он держал нас в игре по сути все 80 минут. Пацаны, кто выходил на лед, пластались под шайбу, было много блокированных бросков, что тоже очень важно", - добавил Пивчулин.
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Спартак" в овертайме обыграл "Локомотив" и сравнял счет в серии плей-офф
26 марта, 22:36
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала