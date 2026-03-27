"На день рождения": Пивчулин посвятил гол в матче с "Локомотивом" отцу

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Данил Пивчулин сообщил журналистам, что его победный гол во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" стал для него особенным по той причине, что в день игры его отец отметил день рождения.

"Спартак" в четверг обыграл "Локомотив" в Ярославле благодаря голу Пивчулина в овертайме (2:1). Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1.

"Эмоции уже улеглись. Быстро порадовались, но уже готовимся к следующему матчу. Сегодня лично для меня этот гол особенный. Сегодня мой папа отмечает день рождения, и я хочу его поздравить. Хорошо, что удалось забить. Но главное - мы победили. Нас просили больше бросать. Если есть моменты, их надо реализовать, ведь это помощь команде. Мы старались гнуть свою линию, играли в свой хоккей. Соперник тоже старается играть в свой хоккей. Но победили мы - это самое важное", - сказал Пивчулин.

Форвард "Спартака" также высоко оценил игру голкипера "красно-белых" Александра Георгиева, который отразил 40 из 41 броска.