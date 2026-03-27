В Петербурге врачи спасли женщину на позднем сроке беременности после ДТП - РИА Новости, 27.03.2026
16:58 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/peterburg-2083346202.html
В Петербурге врачи спасли женщину на позднем сроке беременности после ДТП
В Петербурге врачи спасли женщину на позднем сроке беременности после ДТП - РИА Новости, 27.03.2026
В Петербурге врачи спасли женщину на позднем сроке беременности после ДТП
Врачи Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга спасли 39-летнюю женщину на позднем сроке беременности, госпитализированную в с тяжелыми травмами после ДТП,... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T16:58:00+03:00
2026-03-27T16:58:00+03:00
хорошие новости
санкт-петербург
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063008744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fec98b156f1f991fc43a187c3f8831c.jpg
https://ria.ru/20251230/vrach-2065706508.html
https://ria.ru/20260323/moskva-2082372970.html
санкт-петербург
санкт-петербург, здоровье - общество
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество
В Петербурге врачи спасли женщину на позднем сроке беременности после ДТП

В Петербурге врачи спасли беременную , госпитализированную с травмами после ДТП

© РИА Новости / Павел БедняковНоворожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Врачи Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга спасли 39-летнюю женщину на позднем сроке беременности, госпитализированную в с тяжелыми травмами после ДТП, сообщила пресс-служба медучреждения.
Согласно релизу, 39-летняя пациентка 17 марта была доставлена в операционное отделение для противошоковых мероприятий Центра критических состояний Елизаветинской больницы с травмами, полученными в результате ДТП. Из сопроводительных документов стало известно, что у женщины есть сложная сопутствующая кардиальная патология и беременность позднего срока.
Саратовские врачи спасли 35-летнюю беременную пациентку, которая страдала от полиорганной недостаточности - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Саратове врачи спасли пациентку с полиорганной недостаточностью
30 декабря 2025, 16:04
При этом результаты УЗИ показали, что плод не пострадал внутриутробно. Будущей матери провели операцию, чтобы устранить угрозу жизни. Затем женщина попала в отделение реанимации, где находилась под наблюдением специалистов Елизаветинской больницы.
Состояние ребенка отслеживали специалисты выездной бригады акушерского дистанционного консультативного центра, которые приняли решение о проведении кесарева сечения, чтобы избежать возможной гипоксии.
"На 32-33 неделе беременности в стенах Елизаветинской больницы на свет появился мальчик, 2 070 граммов, 42 сантиметра, на пять баллов по шкале Апгар", - говорится в сообщении.
В настоящее время новорожденный находится под наблюдением неонатологов в Детской городской больнице №1, его уже отключили от ИВЛ. По словам мамы мальчика, у врачей "хороший прогноз", добавили в Елизаветинской больнице.
Сама женщина находится в состоянии средней тяжести и продолжает лечение в хирургическом отделении.
Врачи ГКБ №15 имени Филатова проводят операцию беременной женщине - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Москве врачи спасли беременную женщину, у которой отнимались ноги
23 марта, 12:45
 
