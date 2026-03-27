В Петербурге врачи спасли женщину на позднем сроке беременности после ДТП
2026-03-27T16:58:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Врачи Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга спасли 39-летнюю женщину на позднем сроке беременности, госпитализированную в с тяжелыми травмами после ДТП, сообщила пресс-служба медучреждения.
Согласно релизу, 39-летняя пациентка 17 марта была доставлена в операционное отделение для противошоковых мероприятий Центра критических состояний Елизаветинской больницы с травмами, полученными в результате ДТП. Из сопроводительных документов стало известно, что у женщины есть сложная сопутствующая кардиальная патология и беременность позднего срока.
При этом результаты УЗИ показали, что плод не пострадал внутриутробно. Будущей матери провели операцию, чтобы устранить угрозу жизни. Затем женщина попала в отделение реанимации, где находилась под наблюдением специалистов Елизаветинской больницы.
Состояние ребенка отслеживали специалисты выездной бригады акушерского дистанционного консультативного центра, которые приняли решение о проведении кесарева сечения, чтобы избежать возможной гипоксии.
"На 32-33 неделе беременности в стенах Елизаветинской больницы на свет появился мальчик, 2 070 граммов, 42 сантиметра, на пять баллов по шкале Апгар", - говорится в сообщении.
В настоящее время новорожденный находится под наблюдением неонатологов в Детской городской больнице №1, его уже отключили от ИВЛ. По словам мамы мальчика, у врачей "хороший прогноз", добавили в Елизаветинской больнице.
Сама женщина находится в состоянии средней тяжести и продолжает лечение в хирургическом отделении.