12:37 27.03.2026 (обновлено: 12:54 27.03.2026)
Песков опроверг сообщения об ограничении поставок нефти через КТК
Песков: РФ не обсуждает ограничение поставок нефти через КТК для давления на США

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Россия якобы обсуждает ограничение поставок нефти через "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) в качестве рычага давления на США.
Ранее глава минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов и главный исполнительный директор (CEO) концерна Shell Ваэль Саван в ходе переговоров в США подтвердили важность бесперебойной работы системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
"Ответ очень простой: это неправда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия обсуждает ограничение поставок через КТК для давления на американскую сторону.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% нефтяного экспорта из страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
