Фетисов считает, что Овечкин был нужен на встрече политиков из России и США

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пользуется большим уважением, и к его мнению прислушались бы на встрече политиков России и США, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно. На встрече были затронуты возможности полноценного допуска российских спортсменов до международных соревнований к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в четверг заявила РИА Новости, что к переговорам можно было бы привлечь Овечкина, но его команда проводила игру.
"Я думаю, что да. Потому что Саша очень популярен в стране, особенно в Вашингтоне. И в США в целом, и его мнение вполне могло быть услышано. Саша сейчас - великая фигура", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос о том, могло ли присутствие Овечкина повлиять на ход переговоров.
"Вашингтон" в ночь на пятницу по московскому времени на выезде со счетом 7:4 победил "Юту Маммот" в регулярном чемпионате НХЛ, Овечкин сделал хет-трик. На счету 40-летнего россиянина стало 926 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом по этому показателю.
27 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
13:04 • Дилан Гюнтер
16:59 • Дилан Гюнтер
19:53 • Логан Кули
48:06 • Маккензи Вигар
02:07 • Иван Мирошниченко
(Хендрик Лапьер, Якоб Чичрун)
25:01 • Александр Овечкин
31:28 • Александр Овечкин
42:43 • Энтони Бовилье
(Cole Hutson, Коннор Макмайкл)
46:02 • Расмус Сандин
49:54 • Иван Мирошниченко
(Якоб Чичрун)
59:54 • Александр Овечкин