08:19 27.03.2026 (обновлено: 08:27 27.03.2026)
Шайба Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Ванкувере, завершилась победой гостей со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Скотт Лоутон (18-я минута), Тревор Мур (22), россиянин Артемий Панарин (40) и Куинтон Байфилд (58).
27 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
Ванкувер
0 : 4
Лос-Анджелес
17:34 • Скотт Лафтон
(Квинтон Байфилд, Тревор Мур)
21:21 • Тревор Мур
(Мики Андерсон, Алекс Лаферьер)
39:21 • Артемий Панарин
(Адриан Кемпе)
57:36 • Квинтон Байфилд
(Мики Андерсон, Дрю Доути)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На счету 34-летнего Панарина стало 75 очков (26 шайб и 49 передач) в 68 играх сезона.
"Лос-Анджелес" набрал 76 очков, прервал четырехматчевую серию поражений и идет на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе, где потерпевший четвертое поражение подряд "Ванкувер" с 50 баллами располагается на восьмой позиции.
Результаты других матчей:
"Айлендерс" - "Даллас" - 2:1;
"Монреаль" - "Коламбус" - 2:1;
"Оттава" - "Питтсбург" - 3:4 Б;
"Филадельфия" - "Чикаго" - 5:1;
"Флорида" - "Миннесота" - 2:3;
"Виннипег" - "Колорадо" - 2:3;
"Нэшвилл" - "Нью-Джерси" - 2:4;
"Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 2:1 ОТ;
"Калгари" - "Анахайм" - 2:3 ОТ;
"Вегас" - "Эдмонтон" - 3:4 ОТ.
Среди россиян шайбы забросили Матвей Гридин ("Калгари") и Иван Барбашев ("Вегас"), передачами отметились Матвей Мичков ("Филадельфия"), Яков Тренин ("Миннесота"), Федор Свечков ("Нэшвилл"), Павел Дорофеев ("Вегас"), Василий Подколзин ("Эдмонтон") и Барбашев.
