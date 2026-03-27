Шайба Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
"Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
2026-03-27T08:27:00+03:00
хоккей
спорт
ванкувер
федор свечков
павел дорофеев (хоккей)
иван барбашев
скотт лоутон
артемий панарин
Шайба Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Ванкувер" в гостевом матче НХЛ МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в
Ванкувере
, завершилась победой гостей со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили
Скотт Лоутон
(18-я минута),
Тревор Мур
(22), россиянин
Артемий Панарин
(40) и Куинтон Байфилд (58).
Тревор Мур
(
Мики Андерсон
,
Алекс Лаферьер
)
На счету 34-летнего Панарина стало 75 очков (26 шайб и 49 передач) в 68 играх сезона.
"Лос-Анджелес" набрал 76 очков, прервал четырехматчевую серию поражений и идет на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе, где потерпевший четвертое поражение подряд "Ванкувер" с 50 баллами располагается на восьмой позиции.
Результаты других матчей:
"Айлендерс" - "Даллас" - 2:1;
"Монреаль" - "Коламбус" - 2:1;
"Оттава" - "Питтсбург" - 3:4 Б;
"Филадельфия" - "Чикаго" - 5:1;
"Флорида" - "Миннесота" - 2:3;
"Виннипег" - "Колорадо" - 2:3;
"Нэшвилл" - "Нью-Джерси" - 2:4;
"Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 2:1 ОТ;
"Калгари" - "Анахайм" - 2:3 ОТ;
"Вегас" - "Эдмонтон" - 3:4 ОТ.
Среди россиян шайбы забросили Матвей Гридин ("Калгари") и
Иван Барбашев
("Вегас"), передачами отметились
Матвей Мичков
("Филадельфия"),
Яков Тренин
("Миннесота"),
Федор Свечков
("Нэшвилл"),
Павел Дорофеев
("Вегас"),
Василий Подколзин
("Эдмонтон") и Барбашев.