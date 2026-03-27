08:30 27.03.2026
Почти четверть российской молодежи доверяет нейросетям
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Наталья Тюрина, Россия, нейросети , ИИ

Почти четверть российской молодежи доверяет нейросетям

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Почти каждый четвертый представитель российской молодежи (24 процента) получает информацию с помощью нейросетей, рассказала главный редактор агрегатора "НОС: наука, образование, студенчество" Яна Щуцкая в ходе круглого стола "Диалоги с молодежью" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Эксперт представила результаты опроса, в котором приняла участие тысяча студенческих медиаактивистов.
"Всего 24 процента опрошенных ищут ответы на вопросы через нейросети. Это уже хорошо. На вопрос о том, какой источник информации они предпочитают, респонденты ответили, что первостепенно обращаются к официальным СМИ", — отметила Щуцкая.
Главный редактор агрегатора молодёжных медиа "НОС: наука, образование, студенчество" Яна Щуцкая
Вопрос о доверии к информации, полученной с помощью нейросетей, стал одним из ключевых в ходе круглого стола. Как отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сферы, руководитель "Социального навигатора" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, сегодня мы живем в эпоху когнитивной революции, когда искусственный интеллект прочно вошел в повседневную жизнь, а внимание аудитории измеряется секундами.
"Сегодня все почему-то решили, что окно нулевой выдачи (готовый автоматический ответ в поисковой системе без перехода по ссылкам. — Прим. ред.) в интернете — это истина в последней инстанции. Мы почему-то считаем, что все, что нам дает Алиса, — это правда. А кто из вас проверяет источники, которые вам дает Алиса? Хороший вопрос на самом деле", — обратилась Тюрина к участникам дискуссии.
Диалоги с молодежью. В Москве стартовал проект о роли студенческих СМИ
26 марта, 09:00
Агрегатор молодежных медиа "НОС: наука, образование, студенчество" и "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" запустили специальный проект "Диалоги с молодежью". В рамках встреч представители молодежных медиа и профессиональные журналисты будут обсуждать актуальные вопросы медиаиндустрии. Проект адресован редакторам, блогерам, авторам, SMM-специалистам, сотрудникам пресс-служб, журналистам и всем, кому интересна тема медиа.
 
