Почти четверть российской молодежи доверяет нейросетям

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Почти каждый четвертый представитель российской молодежи (24 процента) получает информацию с помощью нейросетей, рассказала главный редактор агрегатора "НОС: наука, образование, студенчество" Яна Щуцкая в ходе круглого стола "Диалоги с молодежью" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Эксперт представила результаты опроса, в котором приняла участие тысяча студенческих медиаактивистов.

"Всего 24 процента опрошенных ищут ответы на вопросы через нейросети. Это уже хорошо. На вопрос о том, какой источник информации они предпочитают, респонденты ответили, что первостепенно обращаются к официальным СМИ", — отметила Щуцкая.

Вопрос о доверии к информации, полученной с помощью нейросетей, стал одним из ключевых в ходе круглого стола. Как отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сферы, руководитель "Социального навигатора" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, сегодня мы живем в эпоху когнитивной революции, когда искусственный интеллект прочно вошел в повседневную жизнь, а внимание аудитории измеряется секундами.

"Сегодня все почему-то решили, что окно нулевой выдачи (готовый автоматический ответ в поисковой системе без перехода по ссылкам. — Прим. ред.) в интернете — это истина в последней инстанции. Мы почему-то считаем, что все, что нам дает Алиса, — это правда. А кто из вас проверяет источники, которые вам дает Алиса? Хороший вопрос на самом деле", — обратилась Тюрина к участникам дискуссии.