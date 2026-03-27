Мишустин рассказал о производстве в России станций 4G и 5G - РИА Новости, 27.03.2026
11:10 27.03.2026 (обновлено: 12:06 27.03.2026)
Мишустин рассказал о производстве в России станций 4G и 5G
Мишустин рассказал о производстве в России станций 4G и 5G - РИА Новости, 27.03.2026
Мишустин рассказал о производстве в России станций 4G и 5G
Россия наладила производство базовых станций 4G и 5G, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.03.2026
россия
экономика
казахстан
михаил мишустин
евразийский экономический союз
госдума рф
антон немкин (депутат)
россия, экономика, казахстан, михаил мишустин, евразийский экономический союз, госдума рф, антон немкин (депутат)
Россия, Экономика, Казахстан, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Госдума РФ, Антон Немкин (депутат)
Мишустин рассказал о производстве в России станций 4G и 5G

Мишустин: Россия наладила производство базовых станций 4G и 5G

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Премьер Михаил Мишустин во время осмотра выставки цифровых проектов Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте
Премьер Михаил Мишустин во время осмотра выставки цифровых проектов Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Премьер Михаил Мишустин во время осмотра выставки цифровых проектов Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте
ШЫМКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Россия наладила производство базовых станций 4G и 5G, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"К концу прошлого года произведено четыре тысячи. Ведется их установка в сетях наших ведущих телеком-операторов", — рассказал он на форуме Digital Qazaqstan 2026.
В прошлом октябре член комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Немкин сообщал, что развертывание сетей 5G на базовых станциях планируют начать уже в этом году. Они станут основой для внедрения беспилотного транспорта и "умных городов".

Другие заявления премьера

  • Вклад ИТ-индустрии в ВВП за шесть лет увеличился в два раза и достиг 2,7%.
  • Объем реализации российских программных продуктов за это время вырос более чем в четыре раза и превысил пять триллионов рублей.
  • Продажи софта и услуг, связанных с разработкой, достигли в прошлом году почти 2,5 триллиона.
  • В то же время рынок промышленного ПО вырос почти до 50 миллиардов.
  • Москва готова делиться наработками со странами ЕАЭС.
Мишустин находится в Казахстане с рабочим визитом с 25 по 27 марта.
РоссияЭкономикаКазахстанМихаил МишустинЕвразийский экономический союзГосдума РФАнтон Немкин (депутат)
 
 
