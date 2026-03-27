Мишустин рассказал о производстве в России станций 4G и 5G

ШЫМКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Россия наладила производство базовых станций 4G и 5G, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"К концу прошлого года произведено четыре тысячи. Ведется их установка в сетях наших ведущих телеком-операторов", — рассказал он на форуме Digital Qazaqstan 2026.
В прошлом октябре член комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Немкин сообщал, что развертывание сетей 5G на базовых станциях планируют начать уже в этом году. Они станут основой для внедрения беспилотного транспорта и "умных городов".
Другие заявления премьера
- Вклад ИТ-индустрии в ВВП за шесть лет увеличился в два раза и достиг 2,7%.
- Объем реализации российских программных продуктов за это время вырос более чем в четыре раза и превысил пять триллионов рублей.
- Продажи софта и услуг, связанных с разработкой, достигли в прошлом году почти 2,5 триллиона.
- В то же время рынок промышленного ПО вырос почти до 50 миллиардов.
- Москва готова делиться наработками со странами ЕАЭС.
Мишустин находится в Казахстане с рабочим визитом с 25 по 27 марта.