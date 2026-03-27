В МАГАТЭ не поступало данных о повышении радиации в Ирана, заявил Гросси
21:52 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/magate-2083415740.html
В МАГАТЭ не поступало данных о повышении радиации в Ирана, заявил Гросси
В МАГАТЭ не поступало данных о повышении радиации в Ирана, заявил Гросси - РИА Новости, 27.03.2026
В МАГАТЭ не поступало данных о повышении радиации в Ирана, заявил Гросси
В Международное агентство по атомной энергии не поступало сообщений о повышении уровня радиации после удара США и Израиля по южноиранскому заводу по... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T21:52:00+03:00
2026-03-27T21:52:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
рафаэль гросси
магатэ
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_0:56:2814:1639_1920x0_80_0_0_ad95833f695747a93064f3eaac416e86.jpg
https://ria.ru/20260327/iran-2083195891.html
https://ria.ru/20260327/magate-2083189617.html
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, рафаэль гросси, магатэ, бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
В МАГАТЭ не поступало данных о повышении радиации в Ирана, заявил Гросси

Гросси: в МАГАТЭ не поступало данных о повышении уровня радиации на юге Ирана

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. В Международное агентство по атомной энергии не поступало сообщений о повышении уровня радиации после удара США и Израиля по южноиранскому заводу по производству уранового концентрата, сообщил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата, известного как "желтый кек", в южной части Ирана.
"МАГАТЭ было проинформировано Ираном о том, что завод по производству "жёлтого кека" ... в провинции Йезд ... сегодня подвергся атаке. Сообщений о повышении уровня радиации за пределами объекта нет", - сказал Гросси, чьи слова приводятся в пресс-релизе МАГАТЭ.
По его словам, агентство изучает иранский доклад.
Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность последними ударами близ иранской АЭС "Бушер". Гросси отмечал, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронул бы значительную территорию в Иране и за его пределами.
В миреИранСШАИзраильРафаэль ГроссиМАГАТЭБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
