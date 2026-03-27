КХЛ дисквалифицировала Кузнецова на один матч за оскорбительный жест

Хоккеиста наказали по итогам второго матча Кубка Гагарина против екатеринбургского "Автомобилиста" по пункту 1.30 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ, который предполагает использование любого непристойного, нецензурного или оскорбительного жеста по отношению к судье или любому лицу. За данное нарушение, помимо дисквалификации, предусматривается штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.